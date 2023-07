Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Ob auch Patrick Burghardt schon einmal Ärger mit einer Wiesbadener Nilgans hatte, ist nicht bekannt. Gelegenheiten dazu gab es sicher, denn seit mehr als fünf Jahren wirkt der Rüsselsheimer als Staatssekretär in der Landeshauptstadt, zunächst im Wissenschaftsministerium, mittlerweile bei Digitalministerin Kristina Sinemus. Da fraglich ist, ob sie nach der Landtagswahl im Oktober noch Ministerin ist, kam Burghardt gerade zupass, dass in Rüsselsheim wieder eine Oberbürgermeisterwahl anstand. Die hatte er als Amtsinhaber 2017 in der Stichwahl knapp verloren, am kommenden Sonntag seht Burghardt (CDU) erneut in einer Stichwahl, diesmal gegen Steffen Jobst von der Wählervereinigung „Wir sind Rüsselsheim“. Mein Kollege Jens Etzelsberger geht der Frage nach „Wie viel Verwaltungserfahrung muss ein OB haben?“ und hat auch mit beiden Kandidaten darüber gesprochen.