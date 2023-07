Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Es ist ein ebenso aufrüttelnder wie unvermeidlicher Satz: “ChatGPT gehört in jeden Klassenraum.“ Aufrüttelnd, weil eine Künstliche Intelligenz, die Texte generiert, nicht in aktuelle Lernkonzepte zu passen scheint. Unvermeidlich, weil der Geist aus der Flasche ist. „ChatGPT ist der neue iPhone-Moment“ in der KI, wissen die Experten. Das bedeutet: Eine mächtige Technologie wird für jeden Menschen zugänglich. Und diese Tatsache wird sehr vieles in sehr kurzer Zeit verändern; und das ist eine unbestreitbare Tatsache. Klug also, wenn sich auch Schule jetzt diesem Thema stellt. Dem aktuellen Stand der Dinge hat Jens Kleindienst nachgespürt.