Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Dass mein Kollege Olaf Streubig und sein Team vom Wiesbadener Kurier besser nicht krank werden sollten, hat jetzt eine eigene Recherche des Kuriers in der Landeshauptstadt ergeben. Etliche E-Mails sind in der Redaktion eingegangen und machen leider das deutlich, was sicher nicht nur ein Wiesbadener Thema sein dürfte: Während Kassenpatienten bei Fachärzten mehrere Monate auf einen Termin warten müssen, steht Privatversicherten in kürzester Zeit ein Termin frei. Noch übler wird es für diejenigen, deren Ärzte in Ruhestand gehen oder für Neubürger, die noch gar keinen Arzt in der Stadt haben. Die Suche ist ernüchternd. Was die Wiesbadener hierzu berichten, hat Anke Hollingshaus zusammengefasst.