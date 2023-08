Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Hessen. Hat es bei Ihnen am Mittwoch auch so gekracht? Im Rhein-Main-Gebiet war es eines der heftigsten Gewitter der vergangenen Jahre. Und wir waren in Wiesbaden leider mittendrin. Der Wiesbadener Kurier betreibt mit seinem Benefizverein „ihnen leuchtet ein Licht“ einen Weinstand bei der Rheingauer Weinwoche, die an diesem Abend ein jähes Ende fand. Starkregen, Blitz und Donner in schneller Folge und hoher Frequenz – es war kein schönes Gefühl in unserem Stand, den wir natürlich schnellstmöglich evakuierten. Ärgerlich, dass einige Besucherinnen und Besucher das Unwetter verharmlosten und partout nicht nach Hause gehen wollten. Die Veranstalter haben mit dem Abbruch das einzig richtige getan, das betont auch mein Kollege Martin Schirling in seinem treffenden Kommentar.. Immerhin: Einem entspannten Weinfestwochenende dürfte das Wetter nicht im Weg stehen, in den aktuellen Prognosen sieht es nicht nach Regen aus.