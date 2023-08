Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

In Südhessen stand dieser Tage wieder Mal das Thema Medizin im Fokus – leider. Denn ein Rundbrief des Psychosozialen Beirates der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg zeichnet ein erschreckendes Bild. Dort heißt es, dass das System der psychiatrischen Versorgung in Südhessen kurz vor dem Kollaps steht. Wartezeiten von über einem Jahr für einen Termin beim Psychologen und überlastete Stationen in der Psychiatrie sind leider keine Einzelerscheinungen mehr. Was meine Kollegin Sabine Schiner in ihrem Artikel zusammengetragen hat, muss zwingend Handlungen folgen lassen. Laut Psychosozialem Beirat erhöhen fehlende Fachkräfte in diesem Bereich die Last auf das bestehende Personal, das immer häufiger selbst krank wird oder sich einem anderen Arbeitsumfeld zuwendet.