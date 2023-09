Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Und weil Sie nicht nur mit Frust, Pleiten und Verbrechen ins Wochenende starten sollten, kommt an dieser Stelle noch was fürs Herz. Und dieses schlägt bei den mittlerweile in der zweiten Fußball-Bundesliga beheimateten Fans von Schalke 04 unbeeindruckt für Blau-Weiß. So sehr, dass die Verantwortlichen beim 2.-Liga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden für das Heimspiel am Samstag erfinderisch werden mussten, damit nicht nachher mehr Schalke-Fans in der Brita-Arena sind als SVWW-Fans. Was die Gäste aus Gelsenkirchen alles probiert haben, um an Tickets zu kommen, berichtet mein Kollege Torsten Muders in seinem Artikel über diese Premiere im Sport.