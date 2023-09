Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

der Schwan ist tot, der Schwan ist tot! Frei nach dem französischen Kanon über den verstorbenen Hahn, können sie in Bad Schwalbach ein Lied vom verstorbenen Federvieh singen. In der Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis war der Schwarzhalsschwan Franz Josef II. so etwas wie eine Touristenattraktion und ein Social-Media-Star. Nun weilt er nicht mehr unter uns, eine eigentlich harmlose Verletzung soll dafür ursächlich sein. Seine treue Partnerin Sisi trifft für das Ableben des Franz Josef II. jedenfalls keine Schuld. Auch wenn man weiblichen Schwänen oft besondere Aggressivität nachgesagt – gerade gegen Artgenossen. Nun trägt Sisi wieder Trauer, denn schon Franz Josef I. hatte das Zeitliche gesegnet. Die gute Nachricht für alle Tierfreunde: Sie soll nicht lange allein bleiben. Warum ich Ihnen diese tierische Herz-Schmerz-Geschichte überhaupt erzähle? Nun, viele Leserinnen und Leser wünschen sich Themen und Texte, die sich nicht um knallharte Fakten, politische Hintergründe oder komplexe Analysen drehen. Einfach mal unterhalten lassen, Tiergeschichten sind dabei besonders beliebt. Und zugegeben: Auch uns Autorinnen und Autoren gefällt es bisweilen, über den pfiffigen Fuchs in der Fasanerie, das aus dem Gullideckel gerettete Eichhörnchen oder eben die Schwanen-Liebe zu schreiben. Denn die seriösen und heiklen Themen stellen bekanntermaßen den Schwerpunkt unserer Berichterstattung dar und dabei gibt es oft keinen Anlass für Gefühle. Wenden wir uns also den ernsten Themen zu, die in der vergangenen Woche besonders viele Menschen in Hessen bewegt haben.