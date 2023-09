Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Hessen. Es dürfte niemandem entgangen sein: Das Münchner Oktoberfest ist gestartet und bis zum 3. Oktober wird sicher nicht nur in München, sondern mittlerweile auch im Odenwald, in Wiesbaden oder in Mittelhessen zünftig und unverkennbar bajuwarisch gefeiert. Es wird sich in Schale geworfen oder besser gesagt, in Dirndl und Lederhosen gezwängt – und dann hoch die Krüge. Dabei hätten wir Hessen doch allen Grund, unsere Nachbarn nicht zu kopieren, sondern könnten locker dagegenhalten. Anstelle von Lederhose streifen wir uns den blauen Hessenkittel oder die Hessen-Tracht über, stoßen mit Apfelwein oder einem guten Tropfen Riesling an, servieren Handkäs‘, grüne Soße und Ahle Woscht und singen lauthals das Hessenlied. Zugegeben, beim letztgenannten Punkt wird es schwer, gegen „Oans, Zwoa, Drei, G’suffa!“ dagegenzuhalten, aber wie wäre es mit „Erbarme, zu spät …“ Nun aber Spaß beiseite, denn in der abgelaufenen Woche gab es natürlich auch ernste Themen, die die Menschen in Hessen beschäftigt haben – aber auch hier ging es um Volksfeste und um die sprichwörtliche Wurst.