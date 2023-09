Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Erschreckend und beängstigend – mit drastischen Worten beschreibt die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung den Mord an der 14-jährigen Ayleen. Auch Minuten, nachdem sie das Urteil gesprochen hat – Höchststrafe – ist es im Saal 207 des Gießener Landgerichts still. Von niemandem auch nur eine Regung. Mein Kollege Timo König, der über den Gerichtsprozess intensiv berichtet hat, beschreibt diesen vielsagenden Moment so: „Es ist der Schock über eine Tat, der bei den vielen Zuhörern zu tief sitzt, um eine Reaktion zu zeigen.“