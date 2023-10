Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Hessen. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß oder besser in den verschiedenen Partei-Farben in Balken- und Tortendiagrammen: Hessen hat gewählt. Nicht nur am Wahlabend haben dutzende Journalisten der VRM vom Vogelsberg über Wetzlar und Wiesbaden bis nach Erbach im Odenwald dafür gesorgt, dass Sie aus erster Hand mit interaktiven Grafiken, Interviews, Statements, Wahlanalysen und pointierten Kommentaren versorgt werden. Es dürfte spannend bleiben, ob der Weckruf in Berlin ankommt und verstanden wird, genauso ob und wie lange die krachend gescheiterte Spitzenkandidatin sich als Ministerin noch im Amt halten kann.