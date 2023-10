Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

…, was in den Weinregionen im Rheingau und in Südhessen seine Auswirkungen hatte. Von einer Ernte im Rekordtempo berichtet mein Kollege Olaf Streubig. Winzer erklären, dass sie noch nie eine schnellere Weinlese erlebt hätten. Woran liegt das? Die intensive Sonne im September und Oktober hat nicht nur dem Gemüt gut getan, sondern sorgt in den hiesigen Lagen für Spitzenqualitäten beispielsweise beim Riesling. Auch quantitativ hatte der ausschweifende Sommer Folgen: Im Rheingau stehen laut Deutschem Weininstitut in diesem Jahr sechs Prozent mehr Ernte an. Das eigentliche Novum sind aber die eingangs erwähnte Geschwindigkeit und der Zeitpunkt. Während man noch vor 20 Jahren frühestens im Oktober losgelesen hat und meist bis in den November hinein zu tun hatte, waren die Winzer in diesem Jahr zum Teil Anfang Oktober bereits komplett fertig.