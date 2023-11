Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Blicken wir in die nächste Woche, wo sich vor allem die jüngsten Hessen sicherlich auf den anstehenden Martinstag am 11.11. mit Laternenumzügen und Co freuen dürfen. Seit Wochen laufen in den Kitas die Vorbereitungen. Es wird gebastelt, bemalt und gestaltet, sofern sie nicht gerade wegen Erkältungswelle und chronischem Personalmangel im Notbetrieb laufen. In den Startlöchern stehen auch die Karnevalisten für den 11.11. Doch bei aller Heiterkeit dürfte der 9. November und die Erinnerung an das, was 1938 in Deutschland geschah, in diesem Jahr so wichtig und leider so aktuell sein, wie seit 85 Jahren nicht mehr.