Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Haben Sie in Ihrer Stadt oder in Ihrem Ort auch sogenannte Pop-up-Stores? Das sind Geschäfte, die kurzfristig und provisorisch öffnen. Und werden seit einiger Zeit von Kommunalpolitikern als Allheilmittel gegen den Leerstand und die Leere in den deutschen Innenstädten proklamiert. Die Kollegin Sabine Schiner hat dieses Phänomen mal beleuchtet, beispielsweise in Darmstadt und Hanau, und fragt sich: Pop-up-Stores machen die Innenstädte bunter – aber sind sie auch tatsächlich eine Lösung gegen den Leerstand? Die Pop-up-Stores haben ein großes Manko, kommentiert die Kollegin.