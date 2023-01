Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Auch Stefan Minkley wollte etwas nicht mehr akzeptieren: die Zustände in unserem Gesundheitssystem. Die ehemalige Klinikärztin warf ihren – zunehmend von Stress und Erschöpfung geprägten – Job hin und kandidiert nun für die SPD für den hessischen Landtag – in dem Frankfurter Wahlkreis, in dem für die CDU Ministerpräsident Boris Rhein antritt. Was die 33-Jährige antreibt, lesen Sie in Nele Leubners Bericht.