Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Wieder rüttelt eine Exzessnacht die Republik auf, dieses Mal in Berlin. Gewalt gegen Einsatzkräfte, Pyrotechnik, die bewusst als Waffe eingesetzt wird, ausgebrannte Fahrzeuge. Die Debatte könnte aber oberflächlicher kaum sein: Anstatt über Problemmilieus zu sprechen, kommt der Vorschlag eines Böllerverbots auf den Tisch – und die üblichen Forderungen, Bestrafungen sollen in solchen Fällen doch bitte auf dem Fuße folgen. Alles ausreizen, was geht. Letzteres ist als Idealvorstellung zwar richtig, nur wird diese Forderung nach jedem Missstand geäußert. Es würde also an der schieren Masse an Verfahren scheitern. Und an der Identifizierung von Verdächtigen. Bislang ist die Diskussion über die Silvesternacht über den Status eines Wolkenkuckucksheims nicht hinausgekommen. Was in Deutschland und der Region sonst noch passiert ist, hat Kollege Sascha Kircher zusammengefasst.