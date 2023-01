Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Als größtes Highlight im fiktionalen Bereich preist das ZDF schon jetzt die Verfilmung von Frank Schätzings Erfolgsroman „Der Schwarm“ an, die im Frühjahr als achtteilige Thriller-Serie kommen soll. Außerdem gibt es wieder „Wetten, dass...?“ und die 1000. Folge von „In aller Freundschaft“. Schon am 8. Januar feiert die deutsche Sesamstraße ihren 50. Geburtstag. Am 14. Januar startet die letzte Staffel von DSDS – jetzt noch mal mit Dieter Bohlen. Und schon am Tag zuvor geht es wieder ins Dschungelcamp in Australien. Mit dabei ist da auch Markus Mörl aus Bad Camberg, der in den 1980er Jahren mit dem Hit „Ich will Spaß“ bekannt wurde. Im Gespräch verrät der 63-jährige „Neue Deutsche Welle“-Star, warum er beim „Dschungelcamp 2023“ zugesagt hat und was er sich von der Show-Teilnahme erwartet.