Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Wo wir schon beim Wetter sind. Und was man bei miesem Wetter so alles in Zukunft machen kann, da haben mir die Kollegen von der Kulturredaktion den Mund wässrig gemacht. Johanna Dupré und Stefan Benz bereiten uns auf die besonderen Ausstellungen des Jahres 2023 in Frankfurt und der Region vor. Schauen Sie mal rein, das reicht von Niki de Saint Phalle in Frankfurt bis hin zu „Kunst trifft Archäologie“ in Mainz. Als Wiesbadener freue ich mich natürlich ganz besonders auf die Eröffnung des Museums Ernst im Sommer. Diese hat sich leider wegen Lieferengpässen bei den Baumaterialien verzögert. Das Haus für abstrakte Kunst wird das Rhein-Main-Gebiet ungemein bereichern. Das hat ohnehin viel zu bieten: von Wetzlar bis Speyer. Lassen auch Sie sich den Mund wässrig machen.