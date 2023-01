Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Gestern Abend erklang diese Redensart, zugegeben: in etwas derberen Fassungen, in der Darmstädter Lokalredaktion unseres Medienhauses. Dort war der vorerst letzte Artikel zum Bewerberfeld für die Oberbürgermeisterwahl gerade vollendet. Nicht weniger als elf Kandidaten hatten sich, so stand es bis kurz vor sechs zu lesen, für die erste Runde am 19. März in Stellung gebracht. Dann kam der Storch und wurde prompt gebraten.