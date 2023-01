Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Einen Ausweg aus diesem Dilemma will uns seit einigen Jahren die sogenannte Achtsamkeitsbewegung zeigen. Das Dilemma auch hier: Landet die achtsame (Un-)Tätigkeit auf einer To-do-Liste, im Timer eines ihrer digitalen Pendants oder dient sie sogar der Inszenierung des Selbst auf Instagram, TikTok und Co., entzieht man Tun und Nichtstun von vorneherein die Kraft, die man eigentlich hofft, zur Entfaltung zu bringen. Ein Weg, der vorbeiführen könnte an diesem Dilemma, noch dazu kostenfrei und mit oftmals sehr geringer Teilnehmerzahl, ist der Gang zur Kirche, am besten zehn Minuten vor der Zeit. Ich jedenfalls bräuchte Jahre, um mich an den „Ort“, in den Zustand, zu meditieren, zu dem das Orgelspiel die Tür öffnet, sobald der erste Windhauch durch die Pfeifen weht. Welch ein Erlebnis muss es erst sein, wenn die besten Organisten der Welt zusammenkommen? Diese Erfahrung kann machen, wer am Freitag oder Samstag die Lutherkirche in Wiesbaden betritt. Dort wird der 2021 pandemiebedingt abgesagte internationale Orgelwettbewerb um den Bach-Preis der Landeshauptstadt ausgetragen. Mein Kollege Volker Milch berichtet vorab.