Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Zu wenig Betten und fehlende Medikamente: Obwohl die Infektionswelle inzwischen nachgelassen hat, ist die Lage an den Kinderkliniken in Deutschland weiterhin angespannt. Wie es dazu kommen konnte, dass es in der Kindermedizin so große Probleme gibt, erläutert Professor Markus Knuf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Worms im Gespräch mit meinen Kollegen Sonja Werner und Christian Matz. Ein Faktum ist, dass die Kinder- und Jugendmedizin für Träger – ob gemeinnützig oder privat – unattraktiv ist. Und was folgt daraus?