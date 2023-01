Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Immer mehr Grundschüler können nach der vierten Klasse nicht angemessen lesen, schreiben oder rechnen. Was läuft da schief? Fragen an den hessischen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) beim Bildungsgipfel der VRM in Form eines Doppelinterviews. In seinem Kommentar fordert Friedrich Roeingh in fünf Punkten Maßnahmen gegen die Misere.