Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Demonstrationen sind ein legitimes Mittel in unserer Demokratie – sich mit einer rechtsstaatlichen Entscheidung abzufinden, auch wenn sie nicht der eigenen Meinung entspricht, ebenfalls. Warum Menschen manchmal mit der repräsentativen Demokratie hadern, und wie sich Konflikte befrieden lassen, darüber hat André Heuwinkel mit dem Darmstädter Politologen Professor Christian Stecker gesprochen. Er erklärt, warum sich aktuell bei Bauprojekten, Straßennamenumbenennungen oder Windkraftanlagen immer schneller und stärker Widerstandsbewegungen formieren – und warum Direktdemokratie nicht per se das Non plus Ultra sein muss.