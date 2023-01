Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Ich finde, Sie haben sich jetzt eine gute Nachricht verdient. Zumindest kann ich Ihnen Hoffnung auf eine machen. Es tut sich nämlich etwas bei den Energiepreisen, und zwar in die richtige Richtung. Seit Wochen purzeln die Preise für Gas und Strom an den Börsen. Nun hat als erster großer Regionalversorger die Darmstädter Entega reagiert und drastische Preissenkungen ihre Kunden angekündigt. Das sind immerhin 200.000 beim Gas und 600.000 beim Strom. Dick zweistellig geht es zunächst zum 1. April für Kunden in der Grundversorgung runter, ein paar Monate später sollen alle anderen Entega-Kunden profitieren. Ich habe mit dem Einkaufsvorstand des Versorgers gesprochen und mir erklären lassen, warum man in Darmstadt ein bisschen früher reagiert als bei der Konkurrenz, die wohl in den nächsten Wochen folgen dürfte. So viel sei verraten: Sie haben in Darmstadt ihre Einkaufspolitik neu justiert, also den Mix aus langfristigen und eher kurzfristigen Kontrakten mit den Lieferanten. Und dabei anscheinend ziemlich viel richtig gemacht. Hier finden Sie die ganze Geschichte.