Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. Die Fastnacht steuert so langsam ihrem Höhepunkt entgegen. Von „die Narren sind los“ kann man aber noch nicht wirklich sprechen, denn die Fastnachtsvereine haben es schwer, ihre Sitzungen voll zu bekommen. Ist die Saalfastnacht ein Auslaufmodell, wird sich so mancher fragen? Nein, ganz bestimmt nicht. Die Fastnacht ist unser ältestes und am weitesten verbreitetes Brauchtum, sie macht Spaß, lässt die Menschen ihre Sorgen vergessen und wird immer ihren Platz haben. Die mit spitzer Zunge geführten Vorträge der politischen Fastnacht erfreuen das Publikum ebenso wie der reine Klamauk, Gesangs- oder Tanzeinlagen. Alles hat seine Berechtigung, die Mischung macht es. Und doch übt sich das Publikum derzeit noch in Zurückhaltung. Die einen zögern, weil sie nicht wissen, ob die Sitzung wirklich stattfindet, zu schlecht sind die Erfahrungen aus Corona-Zeiten mit abgesagten Veranstaltungen. Andere wiederum fürchten um ihre Gesundheit in geschlossenen Räumen mit Publikum, Dritten fehlt in Zeiten drastisch gestiegener Preise einfach das Geld. Das alles trifft die Fastnachter zur Unzeit. Sie haben sich aber volle Säle mit ihrem Engagement verdient.