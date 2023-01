Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Apropos Darmstadt: Lange galt die City der Wissenschaftsstadt als besonders resilient in Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Und zwar derart krisenfest, dass das Beratungsunternehmen FTI Andersch die Stadt vor zwei Jahren zu den Top-3-Städten in Sachen Zukunftsträchtigkeit zählte. Heute sind einige Leerstände in der Innenstadt nicht zu übersehen. Das liegt nicht nur an Geschäftsaufgaben, sondern an Umzügen: Außerhalb des Stadtkerns sind die Mieten teils deutlich günstiger. Einige haben den Schritt gewagt und bereuen ihn nicht, wie Kollegin Birgit Femppel bei Inhabern nachgefragt hat. Interessanterweise würde die Flucht aus der City in das „15-Minuten-Stadt“-Konzept passen. Darunter versteht man die Idee, Städte quartiersweise mit einer dezentralen Versorgung zu erfassen – kurze Wege eben. Was aber nur ein schwacher Trost ist, denn eine Innenstadt ist immer mehr als nur Konsum.