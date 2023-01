Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. 2022 war ein schlechtes Jahr für den Klimaschutz. Das überrascht nun nicht, wenn man die vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren lässt: Wer Gas als Energieträger im großen Stil durch Kohle ersetzt, egal aus welchen hehren Gründen, erweist dem Klima damit einen Bärendienst. Nun könnten die Klimaziele der Bundesregierung wackeln. Klar: Wer an einer Stelle mehr ausgibt – in diesem Fall betrifft dieses „Ausgeben“ emittiertes Kohlendioxid – muss an anderer Stelle sparen. Aber wo? Was möglich sein könnte, hat mein Kollege Jens Kleindienst ausgelotet. Ob es umgesetzt wird, steht auf einem anderen Blatt. Für viele, vor allem jüngere Menschen, ein Grund, sich zu fürchten. Therapeuten beschreiben das mittlerweile etablierte Phänomen der „Klimaangst“, den ganz düsteren Blick in die Zukunft. Wer mehr darüber wissen möchte oder gar selbst betroffen ist: Sonja Werner hat sich das einmal genauer erklären lassen.