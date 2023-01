Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Wer regelmäßig mit der Bahn fährt, kommt regelmäßig nicht ganz pünktlich an, um nicht zu sagen zu spät. Der Fernverkehr kämpft mit chronischen Verspätungen und Zugausfällen. Das mit einem sinnigen Namen ausgestattete Internetportal „Zugfinder.de“ hat nun zusammengetragen, wie (un-)pünktlich die ICE und IC an insgesamt 230 deutschen Bahnhöfen in den vergangenen Jahren waren. Gewinner ist Warnemünde, das leider weit weg liegt von Hessen, dort waren 94 Prozent der Züge pünktlich. Schlusslicht ist das leider sehr viel näher an Hessen gelegene Bingen (39 Prozent), direkt überm Rhein also. Immerhin, ein Trost: Dorthin setzt man hessenseitig aus dem Rheingau besser mit der Fähre über, was eine Verspätung mit dem Zug ausschließt. Karl Schlieker berichtet über die Auswertung und das Ergebnis anderer hessischer Bahnhöfe und beleuchtet in seinem Kommentar, warum das Bahnfahren zur Geduldsprobe geworden ist.