Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Ein Schulausflug, ein Kinobesuch mit Freunden oder ein Instrument erlernen. Was für die allermeisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland wie selbstverständlich klingt, ist laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung für knapp 2,9 Millionen unter ihnen außergewöhnlich – sogar meist unbezahlbar. Aus den Zahlen der Untersuchung geht hervor, dass jedes vierte Kind in Hessen von Armut bedroht ist, berichtet mein Kollege Sebastian Netz. Was bedeutet das?