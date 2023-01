Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. Falls Sie sich nicht in die Niederungen der Fernseh-„Unterhaltung“ begeben, heute aber am Arbeitsplatz mitreden möchten: Djamila Rowe hat am Sonntagabend das Dschungelcamp gewonnen. Djamila wer?! Keine Sorge, es fehlt Ihnen nicht an Allgemeinbildung. Die Rede ist von einer in der DDR geborenen Visagistin, die 2002 für 10.000 Euro behauptete, eine Affäre mit einem Schweizer Diplomaten zu haben, dann das Geld für (verunglückte) Schönheitsoperationen ausgab. Bei den RTL-Zuschauern, die entschieden haben, kam wohl Rowes ehrliche Schilderung biografischer Schrecken gut an. Glückwunsch und ein Tipp: das Preisgeld diesmal umsichtiger investieren. Los geht’s!