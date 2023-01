Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Nancy Faeser hat in den vergangenen 13 Monaten als Bundesinnenministerin bewiesen, dass sie im Berliner Polit-Zoo ganz gut bestehen kann. Das führt mich, auch diese Überleitung ist ein bisschen exotisch, zur Frage, welche Tiere Menschen in Deutschland so als Mitbewohner halten. Hier geht es nicht um Hund, Katze, Maus. Sondern um Krokodil, Puma, Kobra. Was erlaubt ist und was nicht, ist – richtig! – Ländersache. Wussten Sie, dass das Halten von Krokodilen in der heimischen Badewanne (oder im artgerecht umgebauten Wohnzimmer) in Hessen verboten ist, in Rheinland-Pfalz aber nicht? Sie fragen sich, worauf ich hinaus will? Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister und qua Amt für Tierschutz zuständig, will bestimmte exotische Tiere aus deutschen Wohnstuben verbannen. Mit einer Positivliste – nur was draufsteht, ist erlaubt. „Warum braucht jemand Tiere wie Schlangen oder ein Chamäleon zu Hause? Das habe ich nie verstanden”, sagt Özdemir. Exotische Wildtiere gehörten „in die Wildnis, nicht in die eigenen vier Wände“. Das stimmt. Trotzdem sind einige Menschen gar nicht begeistert von der ministeriellen Initiative, zum Beispiel Zoohändler. Meine Kollegin Nele Leubner lässt Befürworter und Gegner einer Positivliste zu Wort kommen. Für die Grünen selbst ist das Ganze mit einem gewissen Risiko verbunden. Kommt hier wieder die alte Verbotspartei um die Ecke? Nach dem Motto: Erst wollen sie uns verbieten, Tiere zu essen (Veggieday), jetzt dürfen wir sie nicht einmal mehr streicheln!