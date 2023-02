Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Gerade hat man Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Lateinamerika-Reise noch Arm in Arm mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva gesehen, da wird er schon am morgigen Donnerstag in Marburg erwartet. Der deutsche Kanzler will dort das Biontech-Werk besuchen. Wie mein Kollege Ralf Heidenreich berichtet, geht es da auch um die Frage, ob die Bedingungen in Deutschland für Biontech gut genug sind, um hier und nicht anderswo in der Welt zu forschen. Das Mainzer Unternehmen hatte Anfang Januar eine strategische Partnerschaft mit der Regierung Großbritanniens und den Aufbau eines Forschungszentrums mit über 70 hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Cambridge verkündet, um bis 2030 bis zu 10.000 Patientinnen und Patienten mit personalisierten mRNA-Krebsimmuntherapien zu behandeln. Aber es geht wohl nur um die klinischen Tests von Präparaten an Menschen – und nicht um die gesamte Krebsforschung. Es ist übrigens bereits die zweite Visite eines deutschen Regierungsoberhauptes in der wichtigsten Produktionsstätte des Unternehmens in Marburg. Denn vor knapp anderthalb Jahren war bereits die damalige Kanzlerin Angela Merkel dort zu Gast.