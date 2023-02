Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Knapp zwei Jahre nach der Anerkennung des jüdischen Erbes der drei SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe hat Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay am Mittwoch in der Neuen Synagoge in Mainz die Urkunden überreicht. Ein Termin, zu dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anreiste – eine wichtige Geste, die am Rhein gut ankam, insbesondere in der jüdischen Gemeinde. In ihren Reden zogen Steinmeier, aber auch Landespolitiker wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling, eine historische Linie vom Aufblühen des Judentums in den drei Städten im Mittelalter, die schließlich im Holocaust kulminierende, jahrhundertelange Verfolgung bis zum Neubeginn in der Nachkriegszeit. Am Vormittag hatte Steinmeier in Worms den Synagogenbezirk und den „Heiligen Sand“ besucht, der als ältester am ursprünglichen Ort erhaltener jüdischer Friedhof Europas gilt, und sich auch noch schnell ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Unsere Reporter liefern Eindrücke von allen Stationen dieses denkwürdigen Tages.