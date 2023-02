Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Eher geräuschlos ging gestern die Ära der Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr zu Ende. Weil der Journalist als solcher neugierig ist, habe ich das auf dem Weg zur Arbeit gleich einmal ausprobiert – fast. Ungefähr zehn Sekunden lang saß ich nasenfrei in meiner Regionalbahn. Dann überzeugte mich die intensive Duftwolke aus der Reihe vor mir davon, doch die schützende FFP2-Maske aus der Manteltasche zu ziehen. Extra viel Deo als Infektionsschutz – auch das ist möglich. Ich bin jedenfalls gewarnt und werde noch eine Weile mit Maske in der Tasche unterwegs sein. So halten das auch viele Darmstädter. Einblicke in Tag eins ohne Maskenpflicht am Beispiel der Wissenschaftsstadt hat mein Kollege André Heuwinkel gesammelt. Das gar nicht so überraschende Fazit: Vermissen wird die Pflicht niemand. Die Möglichkeit, doch zur Maske zu greifen, behalten sich aber doch viele vor. Besonders dann, wenn es voll wird.