Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. mit dem Wegfall der Maskenpflicht ist Corona gefühlt aus dem Leben der Menschen verschwunden. Drei Jahre hat es unser Leben massiv geprägt, von Ausgangssperren über Zugangsbeschränkungen bis hin zur Isolation in der Quarantäne. Ich habe gerade einen Krimi geschaut, der zur Hochzeit von Corona spielt. Leere Straßen, alle tragen Masken, die Krankenhäuser sind übervoll, das alles wirkt wie aus einer längst vergangenen Zeit. Ist es auch gefühlt, so etwas will niemand mehr erleben. Aber es ist noch gar nicht so lange her, dass wir genau so gelebt haben. Aber nicht für alle Menschen fühlt sich das Leben coronafrei an. Viele leiden an den Spätfolgen von Covid. In Wiesbaden gibt es eine Reha-Klinik, die Menschen mit Langzeitfolgen von Covid hilft. Und eine Selbsthilfekontaktstelle. Corona ist halt noch nicht wirklich Vergangenheit.