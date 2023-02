Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. Guten Tag, auch der heutige Tag zeigt, wie unterschiedlich es auf unserer Erde zugeht. Das ist nicht immer leicht zu erfassen und zu verarbeiten. In den Morgennachrichten sieht man wieder die schrecklichen Bilder aus dem Erdbebengebiet. Die Überlebenden harren frierend in der Kälte vor den Trümmern aus und hoffen, dass Angehörige noch geborgen werden können. Und wenn man dann den Rollladen hochzieht, blickt man auf eine fast heile Welt mit strahlendem Sonnenschein und Vogelgezwitscher im Garten. Man sieht Bilder von Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sich bei seiner ersten Reise nach Kiew zerstörte russische Panzer anschaut. Und auf dem Handy kommen Bilder von Freunden an, die sich im Skiurlaub und in der Karibik vergnügen. Und irgendwo dazwischen wird auch noch Fastnacht gefeiert. Aber die Welt ist nun mal, wie sie ist. Schrecklich und dann auch wieder wunderschön. Und die Nachrichten versuchen wie immer, einen Überblick zu verschaffen.