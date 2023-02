Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. Auch heute geht zunächst der Blick in die Türkei und nach Syrien, wo am fünften Tag nach dem furchtbaren Beben allmählich die Hoffnung schwindet, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden. Inzwischen ist die Zahl der geborgenen Toten auf mehr als 21.000 angewachsen. Was schnell aus dem Blick gerät: Besonders schlimm ist die Lage in den syrischen Gebieten, weil dort bisher kaum internationale Hilfe ankommt. In der Türkei rückt neben den Rettungsarbeiten immer mehr die Frage in den Vordergrund, warum die Regierung unter Präsident Erdogan in den vergangenen Jahren alle Vorstöße der Opposition, die Bauvorschriften zu ändern, abgeblockt hat. Für Erdogan steht viel auf dem Spiel: Nach dem schweren Beben in Istanbul 1999 wurde die damalige Regierung bei der nächsten Wahl aus dem Amt gejagt und Erdogans Partei AKP übernahm das Ruder. Nun könnte die Geschichte sich wiederholen, das hofft jedenfalls die Opposition. Hier gibt es die neuesten Nachrichten aus dem Erdbebengebiet.