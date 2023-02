Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Kennen Sie noch Heide Simonis? Die frühere Ministerpräsidentin aus Schleswig-Holstein scheiterte 2005 in vier Wahlgängen, sodass sie nicht noch einmal in die Staatskanzlei einziehen durfte. „Und was wird dann aus mir?“, sagte sie daraufhin Moderator Reinhold Beckmann – mit bekanntem Ende. Ganz so weit ist es mit Franziska Giffey natürlich noch nicht – es ist aber interessant zu sehen, wie eine Koalition aus Verlierern gerne weitermachen möchte. Das wäre vielleicht noch in Ausnahmefällen verständlich (dazu weiter unten noch mehr), wirkt aber besonders skurril, wenn dermaßen viele Senatsmitglieder obendrein noch ihr Direktmandat verloren haben. Giffey scheiterte in Neukölln. Mit der noch am Wahlabend postulierten Demut ist es dann doch nicht mehr weit her.