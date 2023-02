Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Das ZDF ist heute untrennbar mit dem Lerchenberg verbunden, dem Medienhügel im gleichnamigen Stadtteil der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Dabei liegen die Wurzeln des in den 1960er Jahren entstandenen Fernsehsenders in Hessen: zunächst in Eschborn, später in Wiesbaden, bevor dann der Umzug nach Mainz folgte. Hessische Wurzeln hat auch der erste Intendant des Senders, Karl Holzamer, der in Frankfurt geboren wurde. Doch nun wurde bekannt, dass der 2007 gestorbene Gründungsintendant bei Angaben zu seiner Vergangenheit in der Zeit des Nationalsozialismus offenbar wesentliche Informationen verheimlicht hatte: Unter anderem, dass er in die SA eingetreten und auch mehrere Jahre Mitglied in der NSDAP war. „Das Gesamtbild, das Karl Holzamer von sich gezeichnet hat, hält der historischen Wahrheit nicht stand“, sagt der heutige ZDF-Intendant Norbert Himmler zu den neuen Erkenntnissen. Heraus kam all dies bei eigenen Recherchen des ZDF, im Vorfeld zu den Feiern zum 60-jährigen Bestehen des Senders. Petra Jung und ich haben uns mit dem Thema beschäftigt.