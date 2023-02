Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Diejenigen, die am Sonntagabend in Flörsheim am Main die Fäuste fliegen ließen, schienen immerhin grundsätzlich interessiert an der Veranstaltung zu sein. Sie wollten aufs Festgelände, durften wegen Überfüllung nicht, und so ergab eins das andere. Ein „Ursprungssachverhalt“ eben, wie es sich die Sprachkomiker der Ordnungsbehörden ungelenk zusammenreimten. Acht Strafanzeigen, zwei Festnahmen und ein verletzter Polizist sind ein besonders blödes Zeichen in einer Zeit, in der Ablenkung von nackter Gewalt Not tut.