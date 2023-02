Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es. Die Karnevalisten mögen sich heute eine Träne aus dem Augenwinkel reiben. Für andere fängt aber auch vieles gerade an. Die Fastenzeit zum Beispiel. Sieben Wochen bis Ostern auf Alkohol, Fleisch oder auf Süßigkeiten verzichten. Früher haben wir in unserer Redaktion aus dem „oder“ ein „und“ gemacht – und uns gegenseitig motiviert. In Zeiten von Homeoffice ist das etwas anders, und schwerer. Man kann aber auch nach Belieben noch auf so vieles mehr verzichten. Wie wäre es, zumindest am Abend mal den Computer und das Handy ausgeschaltet zu lassen? Oder gar den Fernseher? Der Umweltverband BUND schlägt vor, in der Fastenzeit auf Autofahren und Plastikverpackungen zu verzichten. Die Tradition des Fastens kommt übrigens in den meisten großen Weltreligionen vor. Die Fastenzeit im Christentum dauert von Aschermittwoch bis Karsamstag vor Ostern, also in diesem Jahr bis zum 8. April. Heute ist die Fastenzeit für viele aber weniger das Besinnen auf den Glauben, sondern eher eine Zeit allgemeiner Einkehr und Reflexion. Und auch das ist ja nie verkehrt.