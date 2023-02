Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Ich fahre nicht so häufig mit der Bahn, und wenn ich mal fahre, geht was schief: Der Zug ist zu spät. So zumindest die Eigenwahrnehmung. Stimmt natürlich nicht - es ist halt nunmal leichter, sich an die eine Fahrt zu erinnern, die zu spät war, als an die zehn anderen, die pünktlich waren. Nachdem ich aber den Text des Kollegen Maximilian Brock gelesen habe, frage ich mich, ob ich nicht vielleicht doch eher auf mein Gefühl vertrauen sollte. Denn der RMV musste kürzlich die schlechteste Pünktlichkeitsstatistik der vergangenen Jahre bekannt geben, entsprechend musste der Verbund im Zuge seiner „10-Minuten-Garantie“ die Kunden kräftig entschädigen. Dabei sind Bus und Bahn nur dann eine Alternative zum Auto, wenn sie auch verlässlich und schnell sind, schreibt Maximilian Brock in seinem Kommentar. Sein Fazit: „Da ist noch Luft nach oben.“ Beim Stichwort Luft nach oben bin ich natürlich sofort beim Flugverkehr; mit dem hat sich mein Kollege Karl Schlieker beschäftigt. Genauer: Er hat sich ein neues Angebot am Frankfurter Flughafen angeschaut, mit dem die Abfertigung beschleunigt werden soll - Passagiere sollen künftig ein Zeitfenster für den Gang durch die Sicherheitskontrollen reservieren können. Jetzt müssen sie halt nur noch pünktlich mit der Bahn am Flughafen ankommen!