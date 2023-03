Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Die meisten medizinisch Interessierten kennen Lungenfacharzt Dr. Cihan Celik von seiner Arbeit am Darmstädter Klinikum. Fundiert und ruhig hat der Mediziner mit seiner Expertise durch die Corona-Krise geführt, ohne in schrillen Alarmismus zu verfallen. Genauso sachlich und ohne viel Aufhebens setzte sich Celik nach dem verheerenden Erbeben in der Türkei und Syrien in Bewegung, um Opfern der Katastrophe schnell zu helfen – auf eigene Faust in der türkischen Provinz Hatay, ohne eine Ahnung davon zu haben, was ihn erwartet oder wo er überhaupt wird schlafen können. Was der Darmstädter Mediziner dort an Schicksalen erlebte, hat Julia Kühhirt sehr eindrücklich zusammengefasst.