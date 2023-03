Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Erinnern Sie sich noch an die Abseil-Aktionen auf deutschen Autobahnen im Herbst 2020? Die ersten Protestaktionen der Aktivisten von „Wald statt Asphalt“, die sich vor allem gegen den Ausbau der A49 und die Rodung des Danneröder Forsts gerichtet hatten, haben in diesen Tagen ein juristisches Nachspiel: In dieser Woche wurden fünf junge Leute wegen der Aktion auf der A5 in Frankfurt zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt – ein Prozess steht in Wiesbaden wegen der Aktion in der kommenden Woche an. Die Aktivisten haben daraus gelernt und diesmal Demonstrationen genehmigen lassen. Welche Aktionen in der Region geplant sind, lesen Sie hier.