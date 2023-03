Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Über Jahrzehnte war die Faustformel so: Möchtest du beim Einkaufen sparen, geh in den Discounter. Die Auswahl an Markenprodukten ist spärlicher, dafür gibt es Eigenmarken zuhauf, die wiederum Ableger bekannter Hersteller sind. Darüber gibt es ganze Bücher. Supermarkt? Lohnt sich nur bei Angeboten. Ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht, wie Kollege Ralf Heidenreich beobachtet hat. Die Eigenmarken von Rewe, Edeka und Co. (also „Ja!“ oder „gut & günstig“) sind nicht zwingend teurer als beim Discounter. Auch ein weiter Mythos offenbart sich als Folklore: Markenprodukte sind in Supermärkten immer teurer als beim Discounter. Stimmt in dieser Pauschalität aber nicht, denn sie können in größeren Mengen bestellen. Weiterhin aber gilt: Augen auf bei Angeboten. Das lohnt sich oft in beiden Fällen.