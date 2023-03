Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Ich muss jetzt doch noch mal den Ball aufnehmen, den der Kollege Knatz vor einigen Tagen losgerollt hat, indem er an dieser Stelle ein Bild von Methusalix veröffentlicht hat. Der ist eine Figur aus „Asterix“ und quasi der alte weiße Mann der Comic-Antike. Immer verbal auf Krawall gebürstet, wobei den Worten mangels Tatkraft meist keine Taten folgen. Allerdings: Damals wie heute kann in dieser Zuschreibung das Wort „weiße“ natürlich nicht selten durch „weise“ ersetzt werden; so hätte Methusalix zwar niemals gegendert, aber dennoch nahezu alles gemacht, was seine Frau von ihm verlangt (oder deren Freundinnen). Jedenfalls: Ich habe mit Asterix-Heften, abgesehen von Zeitungen, quasi das Lesen gelernt, und wer nur die jüngeren Hefte der letzten zwei, drei, vier Jahrzehnte kennt, der hat echt was verpasst in Sachen Humorschule. Denn in einem älteren Asterix-Band steckt mehr Wort- und sonstiger Witz als, sagen wir, in vier „heute“- und zwölf Böhmermann-Shows zusammen. (Sehr wahrscheinlich hat man dort, wenn überhaupt, nur die jüngeren Bände gelesen.) Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau: Ich habe gegrübelt, woher die Methusalix-Szene stammt. Es müsste aus „Das Geschenk Cäsars“ sein, und Methusalix sagt darin sein wohl bekanntestes Zitat: „Ich hab’ nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese Fremden da sind nicht von hier!“. Typisch alter weißer Mann halt, sehr weise eingefangen von Asterix-Autor René Goscinny (und seinem*r Übersetzer*in natürlich). Was aber tun, wenn sich die Fremden wie, sagen wir, die Eintracht-Anhänger in Neapel aufführen? Tja, verzwickt. Einen schönen Tag, und dass Ihnen der Himmel nicht auf den Kopf fällt.