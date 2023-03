Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Das ist schon deswegen ein gefundenes Fressen, weil erst kürzlich ein Podcast aufgesetzt wurde mit dem Titel „AfD: Die einzige Partei, die sich für die Bundeswehr einsetzt“. Im Prinzip ist das auch so, heißt es von Radio Eriwan und Peter Boehringer mit Verweis auf die der Bundeswehr versprochenen Milliardenbeträge. Aber: „Man würde nur Kiew aufrüsten, die amerikanische Rüstungsindustrie reich machen und einigen woken Einhörnern und Transen in der BW geile Partys finanzieren.“ Ääähm, das kommentieren wir mal mit den unsterblichen Worten, die Edward Garlick im Film „Good Morning Vietnam“ für eine Zuschrift an seine Kollegen vom Militär-Rundfunk gefunden hat: „I have no idea what that means, Sir, but it seems very negative to me.“