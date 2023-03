Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Apropos früher: Weltkriegsbomben werden leider öfters gefunden, und gestern war es wieder einmal so weit. Das Exemplar liegt in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) auf dem Werksgelände der Firma Röhm. Soweit, so unschön – und dafür muss man nicht einmal Weiterstädter sein, oder Röhm-Mitarbeiter. Es reicht, wenn man an Weiterstadt vorbei möchte, denn das befindet sich doch recht zentral in Rhein-Main. Also: „Ab 11 Uhr werden die Sperrungen auf der Bundesstraßen 3 und 42 sowie der Bahnstrecken Darmstadt – Wiesbaden/Mainz und Darmstadt – Frankfurt vorgenommen sein. Auch die Landesstraße 3113 ist teilweise gesperrt, nur die Autobahn 5 ist nicht betroffen. Aber die Abfahrten nach Weiterstadt werden ebenfalls nicht benutzbar sein.“ Autsch. Falls Sie später am Tag doch noch in dieser Richtung unterwegs sein wollten: Die weiteren Entwicklungen können Sie im Live-Ticker nachlesen.