Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. Wir starten heute mal mit einem Blick auf die andere Rheinseite, denn die Person Nino Haase und ein parteiloser Oberbürgermeister in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt, das ist doch spannend! Am Mittwoch ist er in das Amt des Mainzer Oberbürgermeisters eingeführt worden. Haase hatte sich vor gut drei Wochen in der Stichwahl gegen seinen grünen Herausforderer, Christian Viering, deutlich durchsetzen können. Eine Sensation im traditionell roten Mainz. Auch deshalb wurde mit Spannung die Rede von Innenminister Michael Ebling (SPD) erwartet – Haases Vorgänger und nicht unbedingt sein größter Fan – wie im Wahlkampf deutlich wurde. Was er also zu seinem Nachfolger gesagt hat und wie die Amtseinführung im Mainzer Schloss ablief, berichten die Kollegen hier.