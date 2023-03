Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Dreimal werden wir noch wach, dann stehen alle Räder still. Wenn sich das irgendwie einrichten lässt, sollten Sie am kommenden Montag zu Hause bleiben. Verdi und die Bahngewerkschaft EVG haben zu einem gemeinsamen, eintägigen Warnstreik aufgerufen. So ziemlich alles, was der öffentlichen Fortbewegung dient, dürfte dann in den Depots bleiben. So wollen es jedenfalls die Gewerkschaften. Ihnen geht es um ordentliche Gehaltserhöhungen, die das Inflationsloch im Haushaltsbudget der Mitglieder wenigstens einigermaßen stopfen. Das ist nachvollziehbar. Und dennoch sei der Mega-Warnstreik zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen, schreibt mein Kollege Karl Schlieker in seinem Kommentar – und hat dafür gute Argumente. Vor allem jenes, dass sich die Tarifverhandlungen in einem recht frühen Stadium befinden. Aktionen wie die nun angekündigte seien eigentlich erst dann angesagt, wenn am Verhandlungstisch gar nichts mehr geht. Aber lesen Sie selbst.