Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Hessen. was für eine tolle und herzliche Aktion. Die Geschäftsführerin der Galeria-Kaufhof-Filiale in der Wiesbadener Fußgängerzone kümmert sich persönlich um die Zukunft ihre Mitarbeiter. Die Filiale in der Kirchgasse muss am 30. Juni schließen, 70 Mitarbeiter stehen dann ohne Job da. Ihre Chefin wendet sich nun an den Wiesbadener Handel und versucht, ihre Mitarbeiter zu vermitteln. „70 tolle Menschen“ suchen einen Job, schreibt sie in einem Rundbrief. Wer einen freien Arbeitsplatz hat, soll sich bei ihr melden.